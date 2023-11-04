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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسئول نرويجي: سنشاهد مزيدًا من القصف إذا لم يكن هناك ضغطا على إسرائيل

الدكتور مادس جيلبرت
الدكتور مادس جيلبرت

قال الدكتور مادس جيلبرت مسئول فريق الطوارئ الطبي النرويجي إلى غزة، إنني أشعر بالغضب الشديد تجاه الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته بلينكن، لأنهما يشجعان الاحتلال الإسرائيلي على العدوان على غزة.

وأضاف "جيلبرت"، اليوم السبت، خلال لقاء خاص مع قناة القاهرة الإخبارية، أنه شعر بالخجل الشديد من دعم أوروبا لإسرائيل في العدوان على غزة، مشيرًا إلى أنه إذا لم يكن هناك مزيد من الضغط على إسرائيل وأمريكا سنشاهد مزيدًا من قصف المستشفيات في الأيام المقبلة.

وأكد مسئول فريق الطوارئ الطبي النرويجي إلى غزة، أنه لو لم يكن هناك احتلال إسرائيلي لما كانت هناك صواريخ للمقاومة.

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