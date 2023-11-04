تضامنا من فلسطين .. إحتشاد الآلاف في باريس تنديدا بجرائم الاحتلال

احتشد عشرات الآلاف من الفرنسيين، مساء اليوم السبت، في العاصمة باريس، تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني.

وانطلق الآلاف خلال المظاهرات التي دعت إليها منظمات وجمعيات وأحزاب يسارية، من ساحة الجمهورية وسط باريس، اعتراضاً على استمرار العدوان وارتكاب المجازر بحق المدنيين، كما عبروا عن غضبهم من الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه المواطنون في قطاع غزة، ونددوا بالموقف السياسي الفرنسي المنحاز لدولة الاحتلال.

كما شهدت مدينتا تولوز وستراسبورغ مظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان المتواصل على قطاع غزة.

كما شهدت باريس أمس تجمع مئات الأشخاص الذين عبروا عن دعمهم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبين الحكومة الفرنسية بالتدخل لوقف إطلاق النار.