رئيس جامعة الزقازيق يناقش مع منسقي برامج الأهلية الاستعدادات لبدء امتحانات الميد تيرم

ترأس الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، اليوم إجتماعا بمنسقى برامج الجامعة الأهلية بالعاشر من رمضان ، للوقوف على آخر المستجدات ، والإطمئنان على سير العملية التعليمية وذلك بحضور الدكتور هشام فوزي عميد القطاعات والدكتور جمال الفقي مدير البرامج في القطاع الهندسي والدكتور حسين الدواش منسق برنامج طب وجراحة الفم والأسنان والدكتور هاني الباسوسي منسق برنامج الصيدلة الإكلينيكية، والدكتور أسامه جابر منسق برنامج الطب والجراحة العامة والدكتور هانم أحمد منسق برنامج التمريض.

كما حضر الاجتماع الدكتور هلال عفيفى أمين عام الجامعة عميد كلية التجارة والدكتورة ناديه طه عميد كلية التمريض والدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولي وتطوير الأداء والدكتور أحمد جمعه مستشار رئيس الجامعة للسياسات والشئون الاقتصادية ، ولمياء كمال أمين الجامعة المساعد لشئون البيئة والمشرف المالي والاداري بالجامعة الأهلية.

وخلال الاجتماع ناقش رئيس جامعة الزقازيق مع منسقى البرامج كل المعوقات والتحديات التى تواجههم ، والإطمئنان على سير العملية التعليمية ، والاستعدادات لبدء امتحانات الميد تيرم ، مؤكداً على تلبية احتياجات كل قطاع من أعمال الكنترول ، واستكمال الجهاز الاداري.

كما تفقد رئيس الجامعة الورش الهندسية بالجامعة الأهلية ، ووجه بتذليل كافة العقبات أمام الطلاب وضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية لصقل مهارات الطلاب البدنية والعقلية ، كما أكد سيادته على قيام كافة الإدارات المعنية بأداء مهامها، ووضع السياسات العامة والنظم الإدارية ومتابعة تنفيذها، لحسن سير العمل وانضباطه.