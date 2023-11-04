كأنه زوجته ..مسن يعتدي على صغير ويفقده عذريته

أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية، مسن، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بانتهاك جسد طفل بالقوة واستمعت النيابة الي أقوال مجري التحريات.

شهادة مجري التحريات

وقال مجري التحقيقات، إنه بشأن تحرياته السرية توصل إلى قيام المتهم باستدراج الطفل إلى مسكنه وقام بالتعدي علي المجنى عليه بالضرب وحسر ملابسه عنه ومارس علاقة كاملة كأنه زوجته قاصدا هتك عرض الطفل المجنى عليه.

وجاء بأمر الإحالة، أن المتهم انتهك جسد طفل بالقوة والتهديد بأن حسر ملابسه، حيث مارس معه علاقة آثمه دون رضاه، واعتدى على مواطن عفته، وكان ذلك حال كون الطفل لم يبلغ ثمانية عشرة سنة ميلادية؛ وذلك لإرضاء رغبته وشهوته ونفسه المريضة، مستغلا براءة الطفل وعدم إدراكه لما يحدث.