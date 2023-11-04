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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وقع الاختيار عليهم.. برلماني يكشف مفاجأة جديدة بشأن الـ14 ألف معلم

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الدولة قررت مواجهة العجز في عدد المعلمين بالمدارس، وأنه تم اتخاذ قرار بتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات.

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه خلال عامين تم اختيار 28 ألف معلم من خلال مسابقة 30 ألف معلم، وأنه من الـ 28 ألف الذي وقع الاختيار عليهم خلال عامين تم استبعاد 14 ألفا وقبول 14 ألفا.


ولفت إلى أن الـ 14 ألف معلم الذي وقع الاختيار عليهم لم يتم استلام عملهم، على الرغم من أن الدراسة بدأت وأن شهر 11 قد بدأ، وأن الـ 14 ألفا الذين تم استبعادهم لم يعلم أحد سبب الاستبعاد، رغم الطلبات الكثيرة لـ وزير التربية والتعليم.

وأشار إلى أن الكثير من الـ 14 ألف معلم الذين تم استبعادهم خاضوا تدريبات واختبارات كثيرة، وتحملوا أموالا كثيرة طوال عامين، وبعد ذلك تم استبعادهم.
 

مجلس النواب

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