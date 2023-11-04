محرمة دوليا | مصر تشكل لجنة لتحديد الأسلحة المتسببة في إصابة الفلسطينيين

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، تفاصيل استقبال مصر للمصابين والجرحى الفلسطينيين وتلقيهم للعلاج في المستشفيات المصرية.

وقال خالد عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "معظم المصابين الفلسطينيين المتواجدين في مصر من الأطفال والشباب".

وأضاف خالد عبد الغفار: "مستعدون بشكل كامل لاستقبال المصابين الفلسطينيين، ولدينا أطقم طبية ذات كفاءة مرتفعة".

وتابع خالد عبد الغفار: "نستقبل إصابات صعبة قادمة من غزة"، مضيفا: "نبذل قصارى جهدنا لتخفيف آلام الكارثة الإنسانية التي تصيب الأشقاء في فلسطين".

وأكمل خالد عبد الغفار: "أحد الأطباء طلب أن تقوم لجنة من الطب الشرعي، بفحص جروح المصابين؛ للتعرف على مدى إمكانية تسبب أسلحة محرمة دوليا في هذه الجروح، وبالفعل، وعدته بتشكيل لجنة من المتخصصين؛ للتعرف على مدى إمكانية تسبب أسلحة محرمة في جروح المصابين الفلسطينيين".