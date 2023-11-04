كاتب صحفي: مصر تقوم بدور قوي لخدمة القضية الفلسطينية منذ 1948

أكد الدكتور إبراهيم البهي، مدير تحرير جريدة الأهرام، أن ما حدث في يوم السابع من أكتوبر الماضي، من عملية طوفان الأقصى؛ تسبب في صدمة داخل إسرائيل، وأصاب الصهاينة في مقتل، وتأثر المجتمع الغربي بالكامل، بما حدث، موضحًا أن ما تم، تسبب في زلزال داخل الكيان الصهيوني.

وأضاف "البهي" خلال حواره ببرنامج " مساحة للرأي" المذاع على التلفزيون المصري، تقديم الإعلامي عبدالله يسري، أن إسرائيل لم تتوقع في يوم من الأيام أن يحدث مثل ما حدث، ولكن طوفان الأقصى جعل إسرائيل تهتز من الداخل.

وأشار إلي أن ما حدث ف طوفان الأقصى، جعل المجتمع الإسرائيلي، لا يثق في حكومة وجيش إسرائيل، معلقًا:" رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو سيتحاكم بالتقصير، وجرائم الحرب عما يحدث في غزة".

ولفت إلي أن حرب غزة ستشهد الفصل الأخير من مسيرة نتنياهو، كرئيس لـ حكومة إسرائيل، وأنه يقوم بجرائم قتل في غزة، غير مسبوقة.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي، يستهدف المدنيين، والمستشفيات، المدارس، ودور العبادة، فإسرائيل قصفت 7 مستشفيات، وكشف أن الجثامين في غزة، أصبح لا يوجد مكان لدفنها.

وكشف أن مصر تقوم بدور قوي لخدمة القضية الفلسطينية، بداية من حرب 48، وحتى اليوم، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، له مواقف هامة بشأن القضية الفلسطينية.