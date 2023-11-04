إنطلاق مظاهرات في تل أبيب تطالب بالإفراج عن الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية

انطلقت تظاهرات ، اليوم السبت، في تل أبيب لأهالي الأسرى تطالب رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعمل على الإفراج عن ذويهم.

كما رفض أهالي الأسرى استقبال المسؤول الذي عينته الحكومة لتولي ملف إعادة أبنائهم وطردوه من خيمة اعتصامهم، وفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية.

ويتظاهر الإسرائيليون بشكل شبه يومي، للضغط على الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن الأسرى المحتجزين بغزة، ولكن هذه المظاهرة يبدو أنها الأكبر، بعد شهر تقريباً على أسر حركة حماس أكثر من 200 جندي ومستوطن من غلاف القطاع فجر السابع من أكتوبر.