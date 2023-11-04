باحث: الموقف الأمريكي تجاه أزمة قطاع غزة مخزي وصادم.. فيديو

قال بشير عبدالفتاح الباحث في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن الموقف الأمريكي تجاه أزمة قطاع غزة مخزي وصادم للغاية.

وأضاف الدكتور بشير عبدالفتاح الباحث في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "الزيارة الحالية هي الثالثة لبلينكن إلى إسرائيل وكنا نظن أنه بعد مرور شهر على عملية طوفان الأقصى ووصول عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 10 آلاف وبعد هذا الدمار وتحول الرأي العام العالمي والغربي ضد إسرائيل أنه سيكون هناك تغير في الموقف الأمريكي بالتوقف عن دعم إسرائيل على الأقل، أو إجبارها على وقف إطلاق النار".

وأشار بشير عبدالفتاح الباحث في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية،: "وزير الخارجية الأمريكي قال إن وقف إطلاق النار سيساعد حماس على إعادة بناء قواتها ومهاجمة إسرائيل مجددا، وهو موقف صادم للغاية".

