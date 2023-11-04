إطلاق إنذارات صاروخية في عسقلان مجددًا

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم السبت، بإطلاق إنذارات صاروخية في مستوطنة عسقلان والعديد من البلدات الجنوبية القريبة من قطاع غزة.

ودوت صفارات الإنذار في وقت سابق، بمدينتي عسقلان وأسدود، وكذلك في عدد من البلدات المحيطة، بعد رشقات صاروخية من قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 9488 بينهم 3900 طفل و2509 نساء.

وذكرت الصحة الفلسطينية، في بيان لها، أنها تلقت 2200 بلاغ عن مفقودين، منهم 1250 طفلا ما زالوا تحت الأنقاض.

وأشارت الوزارة الفلسطينية إلى أن الاحتلال يتعمد إرهاب المنظومة الصحية بقصف محيط المستشفيات.