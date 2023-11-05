عضو مبادرة ابدأ: المقاطعة فرصة جيدة لدعم المنتج المحلي.. فيديو

قال المهندس خالد حسن عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"، إن الأحداث الجارية وتنامي فكرة المقاطعة يعزز فكرة المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ".
وأضاف المهندس خالد حسن عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"، خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "نريد أن نتوجه لدعم المنتج المحلي وهذا ما تعمل عليه المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"".
وأشار المهندس خالد حسن عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"،: "نعمل على الاهتمام بالمنتجات المحلية ودعمها"، موضحا: "المقاطعة فرصة كويسة جدا لدعم المنتج المحلي".
وأوضح المهندس خالد حسن عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"،: "الأزمات دائما تخلق فرص، ولدينا فرصة كويسة جدا لدعم المنتجات المحلية وإعطائها فرصة للظهور".