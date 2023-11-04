ساب المعسكر| أحمد فتوح يخرج عن صمته بعد قرار نادي الزمالك (تفاصيل)

سيطرت حالة من الغضب على لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح؛ بعد استبعاده من قائمة الفريق لمواجهة نادي زد الرياضي، أمس.

استبعاد فتوح من مباراة زد

ونشر أحمد فتوح، لاعب الزمالك رسالة غامضة عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، عقب استبعاده من قائمة الزمالك لمواجهة زد.

فتوح يخرج عن صمته

وقال فتوح: "قول الحقيقة وإزعاج الناس، أفضل من الكذب لإرضاء الناس".

سبب استبعاد فتوح من قائمة الزمالك

وكان سبب استبعاد فتوح من قائمة الزمالك لمباراة زد، هو أنه غادر معسكر الفريق دون الرجوع لأي شخص بالفريق أو الإدارة بالنادي، ولم يتقدم بأي أعذار حتى الآن.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز القادمة

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي، في تمام الساعة 7 مساء يوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز



تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة القنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.



ويخضع مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى كشف طبي جديد صباح الغد قبل انطلاق مران الزمالك استعدادًا لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وكان مصطفى شلبي غاب عن اللقاء الماضي للزمالك أمام زد، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة إنبي بكدمة في القدم.

فتوح

قرار جديد من أوسوريو بشأن مران الزمالك



وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عودة الأبيض للتدريب بداية من غد الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي بدلًا من إقامة المران على ملعب نادي الترسانة.

ومن المقرر أن يتجمع لاعبي الفريق في النادي في تمام الساعة 7:45 صباحًا، على أن يبدأ الزمالك مرانه في تمام الساعة 8:30.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم السبت عقب خوض مباراة زد اليوم في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خسر يوم أمس من نظيره زد بنتيجة 1-2، في اللقاء الذي جمعهما على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.