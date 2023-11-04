وزير الخارجية الأسبق: المقاومة مستمرة .. ومصر شريان الحياة للشعب الفلسطيني

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن الفارق بين زيارة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن الأخيرة مقارنة بزيارته الأولى بعد العدوان الإسرائيلي على غزة كان هناك إعادة صياغة لبعض "الرتوش" في الحديث واختلاف إلى حد ما في المفردات لكن الأساس كما هو لم يتغير ولكن المتغير هو إمكانية الضغط على إسرائيل في ملفات معينة بخلاف بعض الملفات التي لا يمكن المساس بها.



وأشاد خلال برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، بمواقف وزراء الخارجية العرب في لقائهم اليوم بوزير الخارجية الأمريكي حيث أن مطالب وزراء الخارجية العرب كانت واحدة وموحدة وهذا ربما يكون مهماً في هذه المواقف.



وأوضح أن الموقف الراهن على الأرض مع استمرار العدوان الإسرائيلي أن المعطيات تشير إلى أن المقاومة لازالت قائمة وإسرائيل لم تحقق الانتصار وعاجزة والشعب الفلسطيني لازال في حاجة للمساعدة ومصر هي شريان الحياة والبوابة لعبور تلك المساعدات لشعب قطاع غزة.



وواصل: "إسرائيل لم تنتصر لكن لا تريد أن تنهزم وهي في مأزق والمقاومة لازالت ثابتة في أرضها ودائماً صاحب الأرض لديه فرصة أكبر للانتصار وتكبيد الطرف الآخر مزيد من الخسائر وأعتقد إن القيادة الإسرائيلية لديها حيرة الآن في كيفية التعامل مع الموقف بالإضافة إلى أن الرأي العام الإسرائيلي ضاغط لان كثير من الأشلاء لازالت تعود يومياً في أكياس من جنود الاحتلال وهو ملف ضاغط ".



وشدد على أهمية ملف الاسرى مهم جداً كورقة في يد المقاومة الفلسطينية لم ولن تتخلى عنه، والذي يعتبر كارت لن يتم التخلي عنه حاليا إلا في حال الوصول لاتفاق بوقف إطلاق النار.