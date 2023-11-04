عبد المنعم سعيد: إسرائيل تعاني سياسيا بالإضافة إلى أزمة الرهائن

علق الكاتب والمفكر السياسي عبد المنعم سعيد، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال عبد المنعم سعيد في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إسرائيل تلقت درسا قاسيا على يد المقاومة الفلسطينية ".

وأضاف عبد المنعم سعيد :" المواجهة الحالية بين الاحتلال والمقاومة في قطاع غزة ليست سهلة على القوات الإسرائيلية".

وتابع عبد المنعم سعيد :" هناك حوالي نصف مليون لاجئ ونازح يهودي داخل إسرائيل بسبب الأحداث الحالية".

وأكمل عبد المنعم سعيد :" إسرائيل تعاني سياسيا بالإضافة إلى أزمة ملف الرهائن ".