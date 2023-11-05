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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توك شو.. 2000 شهيد تحت الأنقاض في غزة وبشرى للمواطنين عن تخفيف أحمال الكهرباء

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي.

 

وزير البترول: نستورد البنزين والسولار لسد احتياجات السوق المحلي

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الأسعار العالمية للبترول زادت مؤخرا، مؤكدا أن مصر تستورد السولار والزيت والبنزين لسد إحتياجات السوق المحلية.

 

ساعة واحدة فقط.. أحمد موسى يزف بشرى للمواطنين عن تخفيف أحمال الكهرباء

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن تخفيف أحمال الكهرباء، وانقطاع التيار الكهربائي في مصر.

 

الصحة العالمية: أكثر من 2000 شهيد تحت الأنقاض في غزة

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن هناك أكثر من 2000 شهيد تحت الأنقاض في قطاع غزة.

 

مدير مستشفى الشفاء: ثلاجات الخضار لحفظ جثامين الشهداء في غزة| فيديو

تحدث محمد أبو سليمة٫ مدير مستشفى الشفاء بغزة٫ عن الوضع الصحي في قطاع غزة٫ مؤكدا: “الوضع كارثي ومأساوي”.

 

الهلال الأحمر بـ سيناء: استقرار حالة 80 مصابا تم استقبالهم من غزة

قال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر بـ سيناء، أنه منذ يوم 7 أكتوبر بداية الحرب على قطاع غزة تم الاستعداد على اعلى المستويات لإنقاذ اشقائنا الفلسطينيين.

 

محرمة دوليا | مصر تشكل لجنة لتحديد الأسلحة المتسببة في إصابة الفلسطينيين

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، تفاصيل استقبال مصر للمصابين والجرحى الفلسطينيين وتلقيهم للعلاج في المستشفيات المصرية.

 

كتائب القسام تعلن قـتل 5 جنود إسرائيليين خلال مواجهات شمال غرب غزة

أعلنت كتائب القسام، مقـتل 5 جنود إسرائيليين؛ إثر مهاجمة قوة تابعة لجيش الاحتلال في مبنى، شمال غرب مدينة غزة.

 

الغرف التجارية: المبيعات إنخفضت بقيمة 50% بعد حملات المقاطعة

كشف الدكتور علاء عز الأمين العام لإتحاد الغرف التجارية، عن تداعيات العدوان علي قطاع غزة علي السوق المصري.

متحدث الصحة: المصابون من قطاع غزة يشعرون بالعرفان والتقدير تجاه الرئيس السيسي

قال الدكتور حسام عبدالغفار،المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن حالات المصابين الذين وصلوا من قطاع غزة يشعرون بالتقدير والعرفان تجاه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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