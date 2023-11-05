أحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبر يكشف تفاصيل أول عملية نفذها

قال العميد أركان حرب محمد فكري وأحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبر، إنه يتذكر جيدًا ما حدث منذ 50 عامًا في الحرب، مؤكدًا أن الحدث كان كبيرًا.

وأضاف في حوراه لبرنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "دخلت الكلية الحربية عام 1966 وحضرت النكسة وأنا طالب وتخرجت عام 1968".

وتابع: "عندما حدثت النكسة أخذنا مهمة عمليات وكانت أول تجربة وأنا طالب واللواء محمود زكي عبد اللطيف مدير الكلية جمعنا في أرض الطابور وبدأ يقول إن الكلية مكلفة بواجب عمليات".

واستكمل: "كنا مدربين على التعامل بالسلاح والذخيرة والتجهيز الهندسي، وتوجهنا إلى شرق القاهرة وحفرنا خط دفاعي كامل وإحنا طلاب عام 1967، لأن أبعاد المعركة لم تكن ظهرت هل العدو سيعبر القناة في اتجاه القاهرة أم لا، وهذا كان خطًا دفاعيًا عن شرق القاهرة".

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.