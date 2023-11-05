أخبار التعليم|فرصة جديدة لإعادة تقييم المستبعدين من مسابقة 30 ألف معلم .. جامعة القاهرة تشارك بفرق طبية لعلاج المصابين والجرحى من الفلسطينيين

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

الكلية الملكية للجراحين تعتمد برنامج "التدريب والتأهيل" بـ"طب أسنان" جامعة مصر للعلوم

حصلت كلية طب وجراحة الفم والأسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على شهادة الإعتماد النهائي لبرنامج التدريب والتأهيل للحصول علي شهادة الزمالة البريطانية من الكلية الملكية للجراحين في تخصص التقويم MORTH من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

مديرة مدرسة التكنولوجيا التطبيقية: إنشاؤها جاء لسد العجز الكبير في سوق العمل الفني

قالت أسماء جميل منير مديرة مدرسة الفنون التكنولوجيا التطبيقية، إن مدرسة الفنون أنشئت؛ لتخريج جيل واعٍ بمجال الفنون والصناعات الثقافية، كما تأتي لتسد عجزا كبيرا في سوق العمل بالمجال الفني في الاستوديوهات والمسارح والمجالات الفنية المختلفة، مشيرة إلى أن التعليم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ليس مقتصرا على النمط التقليدي، فالمدرسة تعمل على تطبيق سبل حديثة ومتنوعة في شرح المواد الدراسية.

جامعة القاهرة تشارك بفرق طبية لعلاج المصابين والجرحى من الفلسطينيين

تشارك مستشفيات جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب، وبالتنسيق مع مستشفيات محافظة شمال سيناء (بئر العبد، والعريش) في تقديم المساعدات والإسعافات الأولية للمصابين والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني.

كرات نارية .. شهب الثوريات تلمع في سماء مصر الليلة

تشهد سماء مصر الليلة، تساقط زخات شهب الثوريات وهي من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، حيث أن اليوم هو ذروة تساقط شهب الثوريات، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بدون الحاجة لاستخدام التلسكوبات او أجهزة رصد خاصة.

فرصة جديدة لإعادة تقييم المستبعدين من مسابقة 30 ألف معلم

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة إمكانية تقديم المستبعدين من مسابقة 30 ألف معلم ، طلبا للمديرية التعليمية التابعين لها؛ لطلب إعادة تقييم التدريب الذي لم يتم اجتيازه في مسابقة 30 ألف معلم.

مجانية| تكليف المدارس بتعريف الطلاب بإتاحة مواد تعليمية على موقع الوزارة الرسمي

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بضرورة قيام مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية بتعريف الطلاب في مختلف المدارس بالمحافظة بإتاحة الوزارة على موقعها الالكتروني مواد تعليمية وتدريبية بها شرح معمق وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، وذلك مجانا .

زراعة الوادي الجديد تشارك في مؤتمر مستقبل الثروة الحيوانية والأمن الغذائي

شارك الدكتور أيمن يوسف كساب عميد كلية الزراعة والدكتور حاتم حمدون وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمود الكيلاوي رئيس قسم الدواجن في مؤتمر مستقبل الثروة الحيوانية والأمن الغذائي والذي عقد بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية بالتعاون مع الجمعية المصرية للإنتاج الحيواني خلال الفترة من 31 أكتوبر حتى 3 نوفمبر 2023، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

خبير تعليم يوضح كيفية تقفيل الامتحانات بدون ما تنقص درجات

تقترب امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول، ويستعد طلاب الجامعات الآن لامتحانات الميد ترم، ولكن يواجه الكثير من الطلاب الآن مشكلة عدم الاستعداد النفسي الامتحانات.

إجراءات عاجلة من التعليم لرفع وعي طلاب المدارس وتنمية روح الولاء لديهم

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اتخاذ عددا من الإجراءات العاجلة لرفع وعي طلاب المدارس وتنمية روح الولاء لديهم.