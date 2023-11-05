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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم: تفاصيل امتحانات شهادة التحول الرقمي بكلية الدراسات العليا الإفريقية.. وأبرز التعليمات المهمة بشأن سداد المصروفات لطلاب حقوق عين شمس

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

٨ نقاط هامه .. تفاصيل امتحانات شهادة التحول الرقمي بكلية الدراسات العليا الافريقية

أعلنت كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة ، كل المعلومات التى تتعلق بامتحانات شهادة التحول الرقمي FDTC.
 

توجيه من التعليم العالي للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية
اعلنت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن كل الطلبات التي لم تستكمل من قبل الطلاب الوافدين ولم تقم بالسداد حتي ٣٠ / ١١ / ۲۰۲۳ سوف يتم رفض الطلب نهائيا ويمكن التقدم في المراحل القادمة.

 

الاحد القادم .. جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبي عن الخرائط الذهنية
تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

حقوق الغير على المصنفات الفكرية ندوة بكلية اثار القاهرة...اليوم
تنظم كلية الاثار جامعة القاهرة بالتعاون مع مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بجامعة القاهرة، ندوة علمية بعنوان “حقوق الغير على المصنفات الفكرية”، وياتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، والدكتور محسن محمد صالح عميد كلية الاثار.

 

لطلاب حقوق عين شمس.. أبرز التعليمات المهمة بشأن سداد المصروفات
أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، عبر صفحتها الرسمية “فيس بوك”، تعليمات مهمة لطلاب كلية الحقوق جامعة عين شمس بشأن سداد المصروفات الدراسية وامتحان الحاسب الآلي لطلاب الفرقة الرابعة للفصل الدراسي الاول العام الجامعي (2024/2023).

 

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