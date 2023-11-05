مصدر مقرب من فتوح: اللاعب ينوي الاعتذار وجلسة أخيرة قبل النظر لمصلحته

ينوي أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك التقدم باعتذار لإدارة النادي بعد واقعة ترك معسكر الفريق قبل مباراة نادي زد يوم الجمعة.

وكشف الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامج الماتش الذي يقدمه على شاشة قناة صدى البلد عن تصريحات من مصدر مقرب من اللاعب أحمد فتوح.

وقال حتحوت وفقًا للمصدر المقرب من اللاعب: "فتوح يقر بخطئه في الخروج من المعسكر دون إذن وسيعتذر لإدارة نادي الزمالك على هذه الفعلة".

وتابع حتحوت على عهدة المصدر: "فتوح تعب من تكرار الوعود دون تنفيذها، وحينما أبلغه أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة ليلة المباراة بعدم وجود أموال في النادي أثار الأمر غضبه وقرر ترك المعسكر دون إذن".

وأضاف: "فتوح يعاني من ضائقة مالية شديدة وأبلغ النادي بطلباته أكثر من مرة سواء بخصوص مستحقاته القديمة أو بخصوص راتبه في العقد الجديد".

وواصل: "فتوح متمسك بالاستمرار مع الزمالك وعلى استعداد أن يوقع على عقد بأي عدد من السنوات إذا تمت تلبية طلباته التي يعلمها النادي جيدا".

واختتم المصدر حديثه: "سيجتمع أحمد فتوح مع مجلس الإدارة للمرة السادسة والأخيرة للتأكيد على مطالبه، فإذا وافقوا فهو جاهز للتوقيع، وإذا لم يوقعوا سيضطر للنظر إلى مصلحته".