هنية يدعو أمريكا والدول الداعمة لإسرائيل إلى الاستماع لنداء شعوبها

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، اليوم، الولايات المتحدة ومن وصفها بالدول المشاركة في توفير الغطاء للقوات الإسرائيلية، أن تستمع لنداء شعوبها، في إشارة إلى الدول التي تساند حملة إسرائيل العسكرية على قطاع غزة.



ونقل بيان لحركة "حماس" عن هنية قوله إن "هذه الحشود التي تحركت بعشرات ومئات الآلاف من مختلف الجنسيات للتظاهر تؤكد أن شعوب العالم قاطبة قد ضجت من المحتل ووحشيته".

وأضاف هنية: "شعوب العالم قالت كلمتها، الحرية لفلسطين والمقاومة مشروعة والاحتلال إلى زوال".

وتجمع الآلاف، السبت، في العاصمة الأمريكية واشنطن مطالبين بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في قطاع غزة ومنتقدين سياسة واشنطن الداعمة لإسرائيل.

ورفع المتظاهرون في واشنطن، ومعظمهم شبان وأفراد عائلات، الأعلام الفلسطينية، ووضع كثر منهم الكوفية الفلسطينية التقليدية، وذلك في اليوم التاسع والعشرين من الحرب بين إسرائيل و"حماس"، مطالبين بـ"وضع حد فوري لحصار غزة".

وهتف المشاركون في التظاهرة "نقول لك لا، جو مرتكب الإبادة"، في إشارة إلى الرئيس الديمقراطي جو بايدن.