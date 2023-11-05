مثل أي مباراة.. أحمد عبد الرؤوف يتحدث عن مواجهة الزمالك والبلدية

أعرب أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لبلدية المحلة عن سعادته بفوز فريقه على فاركو في المباراة التي جرت مساء اليوم بالدوري المصري.

وقال أحمد عبد الرؤوف في مداخلة مع برنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "سيناريو مباراة الاتحاد كان سيتكرر أمام فاركو، المباراة كانت جيدة بالنسبة لنا كنتيجة وترتيب في الدوري.

وتابع: "فريق بلدية المحلة هو الوحيد الذي يخوض مبارياته في الرابعة عصرًا بشكل مستمر، وتحدثت مع لاعبي البلدية بين الشوطين على ضرورة التنظيم في الملعب أمام فاركو، وشخصية الفريق ستكون أقوى مع استمرار المباريات".

وأوضح: "الدوري في الموسم الحالي هو الأقوى، أي فريق قادر على الفوز على أي فريق، نسبة التهديف مختلفة عن الموسم الماضي، وجودة اللاعبين في الخط الهجومي بكافة الفرق مختلفة وقوية للغاية.

وأكد: "مواجهة الزمالك بالنسبالي مثل أي مواجهة، مثل مواجهة الأهلي وفاركو وإنبي واي مباراة، أنا جزء من منظومة تعمل، أي مباراة سنلعبها هي تضيف لتاريخي واسمي التدريبي وستكون مثلها مثل أي فريق سنواجهه ونعمل له حساب".

وأتم قائلا :" الدوري الحالي من أقوى نسخ البطولة .. أي فريق قادر على الفوز ضد أي منافس".

https://www.youtube.com/watch?v=UYNJ8KOAJpQ