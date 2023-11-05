رامي ربيع : الحزن يسيطر على لاعبي الأهلي رغم الفوز على المقاولون

قال رامي ربيع، نجم الأهلي السابق، إن الحزن مازال يسيطر على لاعبي الفارس الأحمر، بعد الخسارة أمام صن داونز رغم الفوز على المقاولون العرب.

وأضاف رامي ربيع، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الحزن مازال يسيطر على لاعبي الأهلي بعد الخسارة أمام صن داونز، لافتا إلى أن الحالة العامة داخل غرفة خلع ملابس الأهلي غير جيدة.. وهذا واضح من ردود أفعال اللاعبين.

وتابع رامي ربيع: "محمد هاني متأثر بسبب عودة أكرم توفيق للمشاركة في مركز الظهير الأيمن، وموديست لم يقدم اوراق اعتماده مع النادي الأهلي حتى الآن".

وأردف رامي ربيع: صن داونز دائما ما ينجح في ضم لاعبين مميزين محترفين، وأتمنى من الأهلي أن ينقب جيدا على المواهب داخل القارة".

وأتم رامي ربيع: "شوقي غريب يدرك أن هناك أزمة داخل المقاولون العرب، ولست قلقا على مستقبل الفريق رغم النتائج المتواضعة".

https://www.youtube.com/watch?v=L03mRmhRPEU