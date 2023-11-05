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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يظهر الآن.. قمر التربيع الأخير يزين سماء الوطن العربي

قمر
قمر

لمحبي الظواهر الفلكية، ومتابعة أطوار القمر، يشرق القمر في طور التربيع الأخير لشهر ربيع الثاني بسماء الوطن العربي الآن عند منتصف الليل اليوم السبت وسيكون مشاهدا لبقية الليل.

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أخبار التعليم| ارتفاع نسب حضور الطلاب بالمدارس الفنية إلى 90%.. القمر يجاور النجم بولوكس العملاق في مشهد بديع بالسماء طوال الليل

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القمر يجاور النجم بولوكس العملاق فى مشهد بديع بالسماء طوال الليل

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، ستكون أجمل المناظر رصد القمر عالياً في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس صباح الأحد ، وبعد ذلك سيصل القمر لحظة التربيع الأخير الساعة 11:36 صباحاً بتوقيت مكة (08:36 صباحاً بتوقيت جرينتش) ويكون أكمل ثلاث ارباع مداره حول الأرض هذا الشهر.

تعتبر فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر ونصفه الأخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير لأن الجبال والفوهات تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد وهي فرصة التصوير الفلكي.

خلال بضعة أيام مقبلة سوف تتقلص المسافة بين القمر والشمس إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس إستعدادا لوصوله لمنزلة الاقتران لشهر جمادى الأولى.

التربيع الأخير أطوار القمر التصوير الفلكي القمر

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