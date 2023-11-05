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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد التأجيل.. موعد حفل رحمة رياض في العراق

رحمة رياض
رحمة رياض

تستعد الفنانة العراقية رحمة رياض ،لإحياء  حفلها الغنائى الذى يقام فى العراق، يوم 9 نوفمبر الجارى، والذى قد شهد تأجيلاً بسبب تفاقم القضية الفلسطينية، حيث كان من المقرر إقامتها 20 أكتوبر الماضى.

 

أزمة رحمة رياض وشقيقها

وأثارت الفنانة رحمة رياض الجدل منذ فترة، وأعربت عن غضبها الشديد بعد ان علمت بقرار شقيقها بالتبرؤ منها وبعدها سامحته عندما اعتذر لها على ما بدر منه فى فترة ما. 

وقالت رحمة رياض فى لقاء تليفزيونى : "أعذره لأنه يعيش بمجتمع صعب، مجتمعنا العراقي يرفض حرية المرأة المُطلقَة، موضحةً أن الفيديو الذي نشره عن التبرؤ كان مستفزا جدًا.. بالبداية شعرت بالقهر والجرح والحزن من حديثه عني، ولكن كنت أقول مهما حدث يظل أخويا وسندي، وعندما أحتاجه سيقف بجانبي.

وأوضحت رحمة رياض ، قائلة : من كل قلبي غفرت له وسامحته، لأني أعلم بمدى صدق اعتذاره، وأعلم وأقدر أيضًا الظروف والمجتمع الذي يعيش به، حيث إن المجتمع يظل ينتقد ويعايرون الأشخاص بأقاربهم.

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أغنية حلو هالشعور

وطرحت المطربة العراقية رحمة رياض، مؤخرًا، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "حلو هالشعور"، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتي حققت ما يقرب من 10 ملايين من المشاهدات منذ طرحها من شهر ونصف.

 

أخبار رحمة رياض رحمة رياض تحي حفل غنائي حفلات العراق

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