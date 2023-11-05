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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سلسلة ندوات دينية بعنوان "مكانة الوطن في الدين" بمراكز الشباب سيناء

ندوات توعية دينية
ندوات توعية دينية بمراكز الشباب والرياضة بسيناء

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، بالتعاون مع مديرية الأوقاف ،والجامع الأزهر الشريف  سلسلة  ندوات توعوية دينية ذات طابع اجتماعي وتنموي  بعنوان "مكانة الوطن في الدين"  بمراكز الشباب في المدن والقرى على مستوى المحافظة.

ينفذ البرنامج تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،  وجيهان حنفى وكيل الوزارة ورئيس الأدرة المركزية لتنمية النشء ،و إيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين ، وإشراف عام ومتابعة الدكتور عبد الله محي الدين مدير إدارة البرامج الثقافية بالإدارة المركزية لتنمية النشء .

 

التقويم الفكري:

و قال إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة   أنه تم تنفيذ ندوة  بمركز شباب النجيلة التابع لإدارة رمانة ، وتأتي تلك الندوة فى إطار التقويم الفكرى والعقائدي للنشء ، وتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة و نبذ الأفكار المنحرفة والثقافات المشوهة والرديئة بالمجتمع .

تمثل الندوات الحلقة الأولى من سلسلة ندوات دورية  مرتقبة متنوعة الموضوعات ، والتي  ستجرى كل يوم سبت على مدار خمسة أشهر متصلة بعدد من مراكز الشباب بالتنسيق مع إدارات الرواق الأزهري بمختلف المحافظات .

حاضر في ندوة اليوم فضيلة الواعظ أبو العز عبد الحميد أبو العز في ظل متابعة وتنسيق مشترك مع  حسين عبد العزيز مدير إدارة الرواق الأزهري .

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