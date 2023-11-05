الجمهورية: الجهود المصرية مستمرة وقوية من أجل وقف التصعيد بقطاع غزة

ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن التوصل لهدنة إنسانية فورية في قطاع غــزة بات ضـرورة إنسانية عاجلة، وعلى المجتمع الدولي التحرك الفـوري لإنقاذ أبناء الشعب الفلسطيني؛ جراء موجات التدمير والغارات المتواصلة على الأبرياء ووقف العنف وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية البناء الشعب الفلسطيني في القطاع.



وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم /الأحد/ تحت عنوان "استقرار الشعوب في السلام العادل" - أن الجهود المصرية مستمرة وقوية؛ من أجل وقف التصعيد والتوصل لهدنة عاجلة ثم التحرك الإيجابي نحو التفاوض السياسي لإرساء حل الدولتين وتحقيق السلام الشامل والعادل، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية.



واختتمت بالقول:"إن حل الدولتين ضمانة حقيقية للسلام والأمن والاستقرار لجميع الأطراف وللمنطقة بأسرها، فعلى مدار التاريخ لم يحقق العنف سلامًا ولا أمنًا.. وإنما السلام الحقيقي العادل والشامل هو الذي يحقق الأمن والاستقرار للشعوب جميعًا".