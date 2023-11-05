اجتماع الرئيس مع ميقاتي و مديرة "الغذاء العالمي" بشأن الأوضاع بغزة على رأس اهتمامات الصحف

حازت مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته واحتواء العنف بالمنطقة، وتجنب توسيع نطاقه، مع ضرورة إعادة إطلاق مسار السلام، على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم /الأحد/، التي أبرزت أيضا تأكيد الرئيس السيسي خلال لقائه أمس «سيندي ماكين» المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي، قلق مصر البالغ من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة.



وتابعت الصحف وقائع اجتماع عمان، الذي عقد بين وزير الخارجية سامح شكري ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إلى جانب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن؛ لبحث التصعيد في قطاع غزة.



وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع اللقاء الذي عقده الرئيس السيسي، مع نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، بحضور اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والسفير على الحلبي سفير لبنان بالقاهرة، حيث شدد الرئيس السيسي، على ثبات الدعم المصري لمؤسسات الدولة اللبنانية؛ بما يحافظ على استقرار لبنان وأمن شعبه؛ وهو ما ثمنه رئيس الحكومة اللبناني، الذي أكد أهمية الدور المصري في ترسيخ الاستقرار بلبنان؛ بما يعكس خصوصية العلاقة بين البلدين.



وأوردت الصحف تأكيد الرئيس السيسي وميقاتي، ضرورة تحمل المجتمع الدولى مسئولياته في هذا الصدد، من خلال العمل المكثف على احتواء الموقف وتجنب توسع نطاق العنف، مع ضرورة إعادة إطلاق مسار السلام، وتطبيق مبدأ حل الدولتين؛ بما يحقق العدل والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.



وفي نشاط رئاسي ثان، نقلت الصحف تأكيد الرئيس السيسي - خلال لقائه أمس «سيندي ماكين» المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي - قلق مصر البالغ من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، مستعرضاً الجهود المكثفة التي تقوم بها على مدار الساعة لضمان إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات؛ بما يلبي الاحتياجات الحقيقية لأهالي القطاع، مع استمرار المساعي المصرية مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للدفع في اتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، مؤكداً كذلك ضرورة إحياء المسار السياسي استناداً إلى حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة.



وأشارت الصحف إلى أن اللقاء تناول علاقات التعاون المتميزة والممتدة بين مصر والبرنامج، وتأكيد الحرص المتبادل على تعزيز هذه العلاقات، لاسيما في ضوء اعتماد الخطة القُطرية الجديدة بين مصر والبرنامج للفترة من 2023 إلى 2028، وقد أكد الرئيس الأهمية التي توليها مصر لموضوعات الأمن الغذائي والتغذية على المستوى الوطني، وبالأخص فيما يتعلق ببرنامج التغذية المدرسية، ومشروعي حياة كريمة وتكافل وكرامة، اللذين يسهمان في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تطوير الريف المصري وتأمين سُبُل العيش لملايين المصريين.

وتابعت الصحف وقائع اجتماع عمان، الذي عقد بين وزير الخارجية سامح شكري ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، وأمن سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إلى جانب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.



ونسبت صحيفة (الأهرام) إلى وزير الخارجية سامح شكري مطالبته بالتحقيق الدولي في الممارسات والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، التي تشهدها الحرب في قطاع غزة، مشيرا إلى أن "ما نشاهده من تصعيد غير مسبوق ومأساة إنسانية ومن معاناة المدنيين، هو نتيجة التقاعس عن معالجة جذور المشكلة وتأخر استعادة الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف".



وأكد أن مصر تبذل كل ما في وسعها لضمان استقبال المساعدات وإدخالها إلى غزة، وتقديم العون بعلاج الجرحى المدنيين، مشيرا إلى أنها ستستمر في جهودها ذات الصلة رغم العراقيل الكبيرة والمتعددة التي تواجهها.



ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، إعلان أن "موقفاً عربياً موحداً لا يقبل الاهتزاز ولا المواربة"، نقل إلى وزير الخارجية الأمريكي، خلال الاجتماع.‪ ‬



وذكرت الصحيفة أن المتحدث باسم الخارجية كشف عن أن الاجتماع العربي، أعقبه لقاء للوزراء العرب مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، استهدف نقل الموقف العربي بشكل متكامل وموحد، متمثلاً في أولوية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتعامل مع الوضع الإنساني المتدهور، ثم البدء في معالجة الأسباب الجذرية للأزمة‪.‬

كما تابعت الصحف، انطلاق المرحلة الثانية من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية الموجهة لأهالي قطاع غزة، حيث ذكرت صحيفة (الأخبار) أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق أمس المرحلة الثانية من القوافل التي تستهدف مد جسر بري متواصل من المساعدات يصل إلى 50 قاطرة يوميا وبشكل منتظم محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية لدعم الأشقاء الفلسطينيين؛ دعمًا لهم لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وأدت لسقوط المئات من الضحايا والمصابين.

وأشارت الصحيفة إلى أن القافلة الثانية جاءت فور إعلان التحالف الانتهاء من تسليم القافلة الأولى، التي تضمنت 108 قاطرات محملة بـ 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية و80 خيمة بجانب ما يزيد على 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية يرافقها طاقم طبي يضم مختلف التخصصات وكذلك المئات من شباب المتطوعين والذين قضوا 18 يوما أمام معبر رفح البري؛ للتأكد من سلامة وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأضافت الصحيفة أن كيانات التحالف الوطني تواصل - بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم - أكبر حملة للتبرع بالدم تحت شعار «قطرة دماء تساوى حياة» بجميع محافظات الجمهورية؛ دعما لأهالي غزة.

ونقلت صحيفة (الجمهورية) تأكيد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار - في مؤتمر صحفي خلال زيارته للعريش بشأن تفاصيل علاج المصابين من الأشقاء الفلسطينيين - أن هناك استعدادات كبيرة لاستقبال الأشقاء الفلسطينيين المصابين، جراء العدوان الغاشم على غزة.

وأضافت الصحيفة أن الوزير قال "إن مصر تستقبل يوميا عددا كبيرا من الحالات، وأن الإصابات خطيرة، وأغلب الحالات من الأطفال والشباب والنساء بنسبة بلغت أكثر من 70 % من من الحالات المتواجدة" مشيرا إلى أن الإصابات تتراوح ما بين كسور وشظايا وكسر في الجمجمة، وبتر للأطراف لأعمار تتراوح ما بين 15 و16 عاما، ومن بينهم أطفال بأعمار 8 و9 أعوام منهم من فقد عائلته بالكامل، ومنهم من فقد أحد أفراد أسرته، وأن الأطباء في جميع المستشفيات يقومون بعمل بطولي ليل، نهار؛ لتخفيف الآلام عن المنكوبين جراء العمليات العسكرية الغاشمة في غزة.

وذكرت الصحيفة أن الوزير أكد أن الرئيس السيسي، يحرص على تقديم كامل الدعم للمصابين من الأشقاء الفلسطينيين مهما كانت التكلفة والإمكانيات والجهود التي تقدم لهم، ويتم تقديم الدعم الكامل واللامحدود إلى المصابين، حيث يتابع الرئيس - يوميا - ويتم رصد الحالات وما تم من إجراءات لهم، ويتم إرساله للرئيس.