عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يطلق 3 رشقات صاروخية على بلدات غلاف غزة

صدى البلد

أفاد نبأ عاجل نقلته العربية أن قوات الاحتلال أطلقت 3 رشقات صاروخية تجاه بلدات غلاف غزة صباح اليوم الأحد.

 

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه هاجم أكثر من 2500 هدف في غزة منذ بدء العمليات البرية بالقطاع.

 

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال جيش الاحتلال إنه منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة قبل أسبوع، تم استهداف أكثر من 2500 هدف من قبل القوات البرية والجوية والبحرية.

الاحتلال الإسرائيلي يهاجم 2500 هدف في غزة منذ بدء العمليات البرية

وأوضح أنه خلال الليل، واصلت القوات المعارك مع عناصر حركة حماس في شمال غزة.

 

ولفت إلى أن القوات البرية وجهت الطائرات أيضًا لضرب البنية التحتية لحماس ومواقع تخزين الأسلحة ومواقع المراقبة ومراكز القيادة.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه كاملة| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة سارة من البترول للمواطنين بشأن أسعار البنزين والسولار

الصعايدة يودعون رمسيس.. حكاية أضخم محطة قطارات في مصر| الافتتاح اليوم

سعر الذهب اليوم 5-11-2023 في محلات الصاغة

أسعار تذاكر المترو والقطارات والنقل العام الآن بعد زيادة البنزين|مفاجأة سارة

بالتقسيط وبدون فوائد.. تيسيرات عاجلة من الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالغاز

المعارضة الإسرائيلية ترد على تصريح «إلقاء قنبلة ذرية على غزة»

حتى لا تتعرض للنصب.. السعر الرسمي لأنبوبة البوتاجاز

ترشيحاتنا

بعد عريضة اتهام إسرائيل.. استقالة صحفية أمريكية شهيرة بسبب أحداث غزة

عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل بتصريح جديد عن مصر وفلسطين.. تفاصيل

إعلام إسرائيلي: المسئولون يؤكدون مواصلة الحرب رغم الضغوط الدولية

ملفات ساخنة في الزمالك.. تمرد الثلاثي يقلب الموازين وتفاصيل الأيام الأخيرة لـ أوسوريو

26 ميدالية حصيلة أبطال مصر البارالمبيين في رفع الأثقال بكأس العالم

سفارة الصين بالقاهرة: مصر من أهم الدول في المنطقة العربية والإفريقية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب أنيميا.. تحذير من سوس بالسمك المشوي الجاهز

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الأبيض بدلا من الأسود؟

ساب المعسكر| أحمد فتوح يخرج عن صمته بعد قرار نادي الزمالك (تفاصيل)

فنان شهير يجري عملية بسببها.. كيف تكتشف أمراض المخ من الأعراض؟

فيديو

رجال بأجساد الصغار.. مقطع فيديو مؤثر لطفل فلسطيني يروي ما حدث لمنزله

«اللي يموت الأول هيتاكل».. شاب كهف تايلاند أنهى حياته بعد مأساة 5 سنوات لسبب صادم «فيديوجراف»

وزير الصحة يكشف تفاصيل التعامل مع جرحى قطاع غزة

انتهاكات للقانون الدولي.. سامح شكري يضع بلينكن في الزاوية بسبب حرب غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ