جيش الاحتلال يطلق 3 رشقات صاروخية على بلدات غلاف غزة

أفاد نبأ عاجل نقلته العربية أن قوات الاحتلال أطلقت 3 رشقات صاروخية تجاه بلدات غلاف غزة صباح اليوم الأحد.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه هاجم أكثر من 2500 هدف في غزة منذ بدء العمليات البرية بالقطاع.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال جيش الاحتلال إنه منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة قبل أسبوع، تم استهداف أكثر من 2500 هدف من قبل القوات البرية والجوية والبحرية.

وأوضح أنه خلال الليل، واصلت القوات المعارك مع عناصر حركة حماس في شمال غزة.

ولفت إلى أن القوات البرية وجهت الطائرات أيضًا لضرب البنية التحتية لحماس ومواقع تخزين الأسلحة ومواقع المراقبة ومراكز القيادة.