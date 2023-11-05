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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الليلة.. افتتاح معرض إعادة تصور للفنانة علياء الجريدي بجاليري مصر

معرض فني
معرض فني

تحتفي الفنانة التشكيلية علياء الجريدي بافتتاح معرضها الشخصي الجديد " إعادة تصور " وذلك اليوم الأحد 5 نوفمبر2023 في تمام الساعة السابعة مساءا بجاليري مصر بحي الزمالك العريق، وبحضور كوكبة من الفنانين.

حول فلسفة العرض قالت الفنانة علياء الجريدي .. " إعادة قراءة الأساطير والروايات الخيالية أو ما نسميها خيال .. فحين تمعن فيها وتراجع التواريخ تجد أن لها أصل من الحقيقة لبث مع الأيام ثوب الخرافة فضلت الحقيقة وظهرت حقيقة مختلقة، الشغف بهذا العالم جذبني بكل صدق وجدية كبيرة لمحاولات الوقوف على أسراره وفهم النفس البشرية وخيالها منذ بدء الخلق".

وحول الأسلوب والخامة ذكرت .. " استخدم خامات متنوعة أساسها الخيط والقماش، لأنه يساعدني في التصوير على مزج ما أحب من التفاصيل والألوان، وسهل عليّ إظهار الأثر الذي أتمنى أن يصل إلى المتلقي".

من جانبه قال الفنان محمد طلعت .. " تحاول علياء بمنتهى الجدية أن تنقل المعاني بدلالاتها المجازية والرمزية من مكامنها المستورة في الذهن إلى الواقع المادي الملموس لخلق جسر يمكن للمتلقي من خلاله إدراكها والتعرف عليها وذلك وفق تكوين تشكيلي قادر على إثارة صور بصرية في ذهن المتلقي، وهنا هي تسعى إلى تحوير المدلولات الذهنية إلى مدلولات حسية يمكن للمشاهد القياس عليها .. وقد شغفها مؤخرا عالم الأساطير وفلسفتها، فقررت الغوص فيه بما تطلبه ذلك من تجاوز الواقع وذهنٍ صافٍ لا يحمل قناعات مسبقة لتستطيع معايشته والوصول إلى أثره في أعماق النفس أو اللاشعور ثم محاولة طرحه طرح خيالي فلسفي يلمس روح المتلقي".

علياء الجريدي .. فنانة تشكيلية مصرية، تتنوع أعمالها بين التركيب في الفراغ، الفيديو، الرسم والمجوهرات، تحاول فتح مساحة لإعادة التفكير في المدخلات والمسلمات، التي تخلق شكل العلاقات المعاصرة بين البشر. تعمل أيضا على استخدام الفن كمقدمة للتحول الاجتماعي منذ عام ١٩٩٨، في عام ٢٠١٣ شاركت في تأسيس جمعية (جدران للفنون والتنمية) التي تعمل بشكل أساسي على تمكين النساء في المجتمعات المهمشة من خلال تعزيز مهاراتهن وتفعيل مشاركتهن الإبداعية، أقامت عدة معارض في مصر والكاميرون والسنغال وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا والسويد والنمسا، شاركت في ندوة بدعوة من بينالى ڤينسيا في دورته الـ٥٢ عام ٢٠٠٧، حصلت على جائزة بينالى القاهرة للتجهيز عام ١٩٩٥، ومنحة الأكاديمية المصرية بروما عام ١٩٩٧، وجائزة مكتبة الإسكندرية عام ٢٠٠٧. من مشاركاتها الأخيرة في الحركة التشكيلية معرضها «رحلة عبر الزمن» بجاليرى مصر ٢٠٢١، «الجسد الإنساني» بحي القاهرة الدولي للفنون (CIAD) في نسخته الثالثة - «آرت ديچيبت» ٢٠٢٣، " حوار العرب " معرض عربى للتصوير المعاصر بقلعة صلاح الدين ٢٠٢٣.

ويستمر العرض حتى 29 نوفمبر بجاليري مصر (٤أ ابن زنكي متفرع من حسن صبري الزمالك).

الفنانة التشكيلية علياء الجريدي إعادة تصور جاليري مصر بحي الزمالك كوكبة من الفنانين إعادة قراءة الأساطير

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