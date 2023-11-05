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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تنبيه .. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بحصوات المرارة

حصوات المرارة
حصوات المرارة

تعد حصوات المرارة من المشكلات المنتشرة بين جميع الاعمار وتسبب آلاما قوية  وفي بعض الاحيان تتطلب التدخل الجراحي.

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لذا من المهم اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من حصوات المرارة خاصة بين الفئات الأكثر عرضة للإصابة بها

والكثير من الأشخاص لايعرفون من هم الفئات الأكثر عرضة للإصابة ب حصوات المرارة وذلك وهنا نعرض وفقا لما جاء في موقع pennmedicine
الأشخاص الأكثرعرضة لحصوات المرارة:

الإناث أكثر عرضة للإصابة بحصوات المرارة 
الأمريكيون الأصليون والأشخاص من أصل اسباني
الأشخاص فوق سن الأربعين
الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن
الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة ب حصوات المرارة
العوامل التالية أيضًا تجعلك أكثر عرضة للإصابة ب حصوات المرارة:

نخاع العظم أو زرع الأعضاء الصلبة
السكري
فشل المرارة في تفريغ الصفراء بشكل صحيح (يحدث هذا على الأرجح أثناء الحمل)
تليف الكبد والتهابات القنوات الصفراوية (الحصوات المصطبغة)
الحالات الطبية التي تتسبب في تدمير عدد كبير جدًا من خلايا الدم الحمراء
فقدان الوزن السريع نتيجة تناول نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، أو بعد إجراء عملية جراحية لإنقاص الوزن
تلقي التغذية عن طريق الوريد لفترة طويلة من الزمن (التغذية الوريدية)
تناول حبوب منع الحمل

حصوات المرارة حبوب منع الحمل زيادة الوزن فقدان الوزن السريع فقدان الوزن منع الحمل

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