عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال استهدف مبنى سكنياً بالقرب من مقر مستشفى القدس

غزة
غزة

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني استهداف الاحتلال مبنى سكنياً يبعد مسافة نحو 50 متراً عن مقر مستشفى القدس و الجمعية في منطقة تل الهوى و تدميره بالكامل و وجاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته فضائية "إكسترا نيوز" منذ قليل.

الهلال الأحمر الفلسطيني:مصر لم ترسل الشاحنة

كشف الدكتور مروان الجيلاني، مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حقيقة إرسال مصر بسكويت منتهي الصلاحية ضمن المساعدات التي يتم إرسالها لقطاع غزة.

 


وقال الدكتور مروان الجيلاني، مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "دائما يكون هناك من يريد أن يصطاد في المياه العكرة.. شاهدت فيديو به شاحنات فارغة وبيقولوا مصر أرسلت شاحنات فارغة للقطاع ولما رجعنا الفيديو لقيناه قديم جدا".

 

 

وأضاف: "الفيديو الذي تم تداوله بهذا الشأن، كانت شاحنة انقلبت وكانت تحتوي على بسكويت وكانت قادمة من منظمة الغذاء الدولي، وهي شاحنة من منظمة من منظمات الأمم المتحدة وهي التي أرسلت البسكويت، وهو ليس منتهي الصلاحية ولكن يتبقى له شهر ولن يتم تخزينه ولكنه سيستخدم فورا".

 

وأردف، مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: “مصر لم ترسل الشاحنة، وهذا البسكويت تستخدمه المنظمات الأممية في مناطق الكوارث والأزمات.. لولا الدعم المصري والمساعدات التي تدخل من معبر رفح المصري لم نكن نستطيع الصمود”.

الهلال الأحمر الفلسطيني الاحتلال القدس مستشفى القدس منطقة تل الهوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه كاملة| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة سارة من البترول للمواطنين بشأن أسعار البنزين والسولار

الصعايدة يودعون رمسيس.. حكاية أضخم محطة قطارات في مصر| الافتتاح اليوم

سعر الذهب اليوم 5-11-2023 في محلات الصاغة

أسعار تذاكر المترو والقطارات والنقل العام الآن بعد زيادة البنزين|مفاجأة سارة

بالتقسيط وبدون فوائد.. تيسيرات عاجلة من الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالغاز

المعارضة الإسرائيلية ترد على تصريح «إلقاء قنبلة ذرية على غزة»

حتى لا تتعرض للنصب.. السعر الرسمي لأنبوبة البوتاجاز

ترشيحاتنا

انتقام السماء| إسر.ائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا.. والنيران تلتهم قاعدة نفطية للجيش الأمريكي

كيف تصلي الاستخارة وما علامات تحقق نتائجها؟.. بشارة ودعاء يغفل عنه الكثير

بعد عريضة اتهام إسرائيل.. استقالة صحفية أمريكية شهيرة بسبب أحداث غزة

عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل بتصريح جديد عن مصر وفلسطين.. تفاصيل

إعلام إسرائيلي: المسئولون يؤكدون مواصلة الحرب رغم الضغوط الدولية

ملفات ساخنة في الزمالك.. تمرد الثلاثي يقلب الموازين وتفاصيل الأيام الأخيرة لـ أوسوريو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب أنيميا.. تحذير من سوس بالسمك المشوي الجاهز

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الأبيض بدلا من الأسود؟

ساب المعسكر| أحمد فتوح يخرج عن صمته بعد قرار نادي الزمالك (تفاصيل)

فنان شهير يجري عملية بسببها.. كيف تكتشف أمراض المخ من الأعراض؟

فيديو

رجال بأجساد الصغار.. مقطع فيديو مؤثر لطفل فلسطيني يروي ما حدث لمنزله

«اللي يموت الأول هيتاكل».. شاب كهف تايلاند أنهى حياته بعد مأساة 5 سنوات لسبب صادم «فيديوجراف»

وزير الصحة يكشف تفاصيل التعامل مع جرحى قطاع غزة

انتهاكات للقانون الدولي.. سامح شكري يضع بلينكن في الزاوية بسبب حرب غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ