الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال استهدف مبنى سكنياً بالقرب من مقر مستشفى القدس

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني استهداف الاحتلال مبنى سكنياً يبعد مسافة نحو 50 متراً عن مقر مستشفى القدس و الجمعية في منطقة تل الهوى و تدميره بالكامل و وجاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته فضائية "إكسترا نيوز" منذ قليل.

الهلال الأحمر الفلسطيني:مصر لم ترسل الشاحنة

كشف الدكتور مروان الجيلاني، مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حقيقة إرسال مصر بسكويت منتهي الصلاحية ضمن المساعدات التي يتم إرسالها لقطاع غزة.



وقال الدكتور مروان الجيلاني، مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "دائما يكون هناك من يريد أن يصطاد في المياه العكرة.. شاهدت فيديو به شاحنات فارغة وبيقولوا مصر أرسلت شاحنات فارغة للقطاع ولما رجعنا الفيديو لقيناه قديم جدا".

وأضاف: "الفيديو الذي تم تداوله بهذا الشأن، كانت شاحنة انقلبت وكانت تحتوي على بسكويت وكانت قادمة من منظمة الغذاء الدولي، وهي شاحنة من منظمة من منظمات الأمم المتحدة وهي التي أرسلت البسكويت، وهو ليس منتهي الصلاحية ولكن يتبقى له شهر ولن يتم تخزينه ولكنه سيستخدم فورا".

وأردف، مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: “مصر لم ترسل الشاحنة، وهذا البسكويت تستخدمه المنظمات الأممية في مناطق الكوارث والأزمات.. لولا الدعم المصري والمساعدات التي تدخل من معبر رفح المصري لم نكن نستطيع الصمود”.