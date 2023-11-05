إسرائيل توجه سفاراتها حول العالم بالترويج لعرض فيلم ضد المقاومة الفلسطينية

أوعز وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، لجميع السفارات الإسرائيلية حول العالم بالترويج لعرض فيلم ضد حركة المقاومة الفلسطينية حماس، وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد.

وزعم كوهين بحسب الصحيفة، أن الفليم يوثق ما وصفها بـ"جرائم" حماس ضد الإسرائيليين في هجوم 7 أكتوبر “طوفان الأقصى”.

وقالت حركة حماس، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم مخيما للاجئين في غزة مساء السبت، مما أسفر عن مقتل 38 شخصا على الأقل، في الوقت الذي رفضت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل دعوات العالم العربي لوقف إطلاق النار.

ونظم متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين احتجاجات في مدن حول العالم يوم السبت، مطالبين بإنهاء الحرب المستمرة منذ شهر، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.

وقال مسؤولو الصحة في غزة أمس السبت، إن أكثر من 9488 فلسطينيا قتلوا في الحرب التي بدأت عندما شن مقاتلو حماس هجوما مفاجئا على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1400 شخص واحتجاز أكثر من 240 آخرين كرهائن.

و واصلت إسرائيل قصف قطاع غزة جواً وبحراً وبراً خلال الليل، وقال مسؤولو الصحة في غزة إن الغارات الجوية الإسرائيلية دمرت مجموعة من المنازل في مخيم المغازي للاجئين وسط غزة.