البورصة تربح 23 مليار جنيه بمستهل تعاملات اليوم الأحد

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 23 مليار جنيه بمستهل تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع ليصل رأس المال السوقي للبورصة إلى مستوى 1.558. تريليون جنيه مقابل 1.535 مليون جنيه.

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية ، بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.45% ليصل إلى مستوى 22691 نقطة، كما ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 capped بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 28133 نقطة.

وزاد مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم المتوسطة بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 4447 نقطة.. وصعد مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع انتشارا بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 6643 نقطة.