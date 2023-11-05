الأخضر في المقدمة.. هنوف الحربي تكشف ألوان موضة شتاء 2024

تحتاج ملابس الخريف إلى تنسيق الألوان والتصميمات التي تجعلك مميزة.

ونصحت خبيرة الموضة والأزياء الهنوف الحربي بالاعتماد في موضة خريف وشتاء هذا العام على الألوان الحيوية والنابضة بالحياة، مثل الأخضر والبرتقالي والسماوي والأصفر بدرجاتها المختلفة، حيث تلاحظ أن هذه الألوان، بالإضافة إلى الأحمر، تعطي إحساساً بالنشاط والحيوية، وتنبعث منها روح المقاومة للكسل.

وقالت إن العديد من بيوت الأزياء العالمية والمصممين اختاروا هذه الألوان بعناية لتمييزها بالنشاط والحيوية، مع مراعاة التحديات التي تعيشها البلدان.

وأضافت أن الألوان الزاهية تعزز الإصرار والمقاومة لتحقيق الأهداف، كما تمنح الجسم الطاقة والحيوية، وتشجع على النشاط والتفاؤل.

وأشارت إلى أن تصميمات موضة فصل الخريف والشتاء ستشمل القطع الفضفاضة والواسعة، لتتناسب مع مختلف الأجسام والأحجام، كما ستتضمن مجموعة متنوعة من الألوان والتصميمات التي تنال إعجاب محبي الموضة والأزياء.

وفيما يتعلق بألوان ملابس الشتاء، أوضحت “الحربي” أنها لم تعد تقتصر على الألوان الداكنة والمحاطة بالحزن، بل ستشهد الموضة لهذا الموسم تفضيل الألوان المفرحة والمبهجة، مثل الأخضر والأحمر والأصفر.