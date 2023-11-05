حسم مصير مابولولو مع الإتحاد السكندري.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة مدوية في مصير مابولولو مع الإتحاد السكندري عبر برنامجه المذاع “مع شوبير” بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال شوبير:" الاتحاد السكندري يرفض تماماً الاستغناء عن مابولولو رغم أنه محترف الإ في حاله عروض أجنبية ولكن ليست هذا الموسم".

حقق نادي الاتحاد السكندري، الفوز على نظيره سموحة ،بهدف نظيف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ،على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

وكتب احمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك " الاتحاد السكندري يفوز علي سموحة بهدف نظيف أحرزه مابولولو في الجولة السادسة من الدوري الممتاز. ⚽🏆"

رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى النقطة ١١ في المركز الثالث ،بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة رقم ٨ في المركز السابع بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز