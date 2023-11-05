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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الزراعة يبحث مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي آفاق التعاون

صدى البلد

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور مسعود جارالله رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي والقائم بأعمال المدير العام للمنظمة وذلك في إطار تسلم دولة قطر رئاسة المجلس التنفيذي الحالي للمنظمة وبحث معه آلية دفع العمل بأنشطة المنظمة الإسلامية في ضوء أهمية العمل خلال الفترة الحالية على تحقيق الامن الغذائي للدول أعضاء المنظمة. 


تناول اللقاء أهمية التنسيق والتعاون في إعداد مشروعات تخدم قضايا الآمن الغذائي منها استنباط اصناف عالية الجودة والإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية والتركيز علي مشروعات ترشيد مياه الري والاقراض الزراعي بانشطة زراعية مختلفة وادخال الميكنة الزراعية الحديثة لتقليل الفاقد والهدر والانتاج الحيواني والداجني وتحسين السلالات والتلقيح الصناعي وكذا التعاون في مجال الاستزراع السمكي خاصة في ضوء توافر الخبرات لدي مصر وبعض الدول الأعضاء واتاحة فرص التمويل من المؤسسات الدولية التمويلية مثل البنك الاسلامي للتنمية، 
ومن ناحية أخري أشار "القصير" إلى امكانية تشكيل فريق عمل من المنظمة للعمل مع وزارة الزراعة ومراكزها البحثية لاعداد مقترح متكامل يخدم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز التجارة البينية للدول الأعضاء. 


فضلًا عن إمكانية العمل مع المنظمة لتدريب الكوادر البشرية من الدول الاعضاء على الإقراض الزراعي وآليات ضمان المخاطر بالاشتراك مع البنوك المصرية. 


حضر اللقاء د. سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة والدكتور اسماعيل عبد الحميد - مستشار إدارة البرامج والمشروعات بالمنظمة. 

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