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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

رجال أعمال الإسكندرية تبحث تحديات مجتمع الأعمال مع التعاملات البنكية

صدى البلد

اجتمع محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، بشريف لقمان، وكيل محافظ البنك للشمول المالي وعدد من ممثلي البنك المركزي لبحث المعوقات والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال خاصة التي تتعلق بالتعاملات البنكية ، فضلا عن مناقشة بعض الموضوعات التى تهم مشروع الإقراض، وتم عرض التحديات وبحث المعوقات لإيجاد الحلول المناسبة.

 

من جانبهم، أوضح مسؤولو البنك المركزي، أن البنك يسعى للتوسع في الخدمات الإلكترونية وسينتهى من إتمام استمارة تعريف العميل إلكترونياً خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يتم ذلك في النصف الأول من العام المقبل، وسيسمح ذلك للمتعاملين فتح حسابات دون الذهاب إلى البنك. 

 

ووعد شريف لقمان، وكيل محافظ البنك للشمول المالي، بالنظر في الطلبات الخاصة بتقصير مدة وإجراءات الحصول على ائتمان عبر متابعة تلك المؤشرات والعمل على تحسينها، لافتا إلى أن المؤشرات الحالية توضح أنه قد تم خفض تلك المدة، أيضاً تم الانتهاء من اشتراطات ترخيص البنوك من المستوى الثاني، مما سيساعد على الشمول المالي وحصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على ائتمان. 

 

كما وعد ممثلو البنك، بحل مشكلة عدم توفر كروت ميزة التي تواجه مشروع الإقراض أحيانا، وكذلك مشكلة عدم توفر إمكانية التحويلات الالكترونية إلى الكروت في بعض البنوك والتي تحمل مشروع الإقراض أعباء إدارية.

 

جمعية رجال أعمال إسكندرية البنك المركزي

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