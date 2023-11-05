ابتسم فيومك مبهج.. فرج عامر يوجه رسالة خاصة عبر فيسبوك

وجه المهندس فرج عامر رسالة خاصة لـ متابعيه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب فرج عامر :"ابتسم فيومك مبهج مثلك".

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن موقف لاعب الأهلي الفرنسي انتوني موديست، من الاستمرار في الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

وكتب عبر فيسبوك: "موديست مهاجم الأهلي اكيد هيمشي في يناير".

وأستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش استعداداً لمباراته ضد المقاولون العرب اليوم السبت في الجولة السادسة من الدوري الممتاز، بدون الحصول على راحة عقب توديع بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وخرج الأهلي من بطولة الدوري الأفريقي بعد الخسارة من صن داونز بهدف نظيف في مجموع مباراتي الدور قبل النهائي للبطولة القارية، وفشله في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل جنوب أفريقيا في مباراة الإياب الأربعاء الماضي.