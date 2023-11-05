تحرير 37 محضر ضبط جمركي خلال شهر أكتوبر بمطار القاهرة

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية، في تحرير 37 محضر ضبط جمركي خلال شهر أكتوبر الماضي لركاب وراكبات مصريين وأجانب حاول البعض منهم تهريب أدوية ومستلزمات طب الأسنان وسماعات لضعاف السمع وتليفونات، وبحوزة الآخرين أسلحة بيضاء ومنظار يركب على سلاح ناري وطلقة نارية وجوازات مزورة وحشيش وشرائط لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات وسجائر إلكترونية وقطع حلوى بها مخدر THC وCBD ومخدرات أخرى متنوعة مع عودة ظاهرة تهريب السبائك الذهبية سواء على أجساد الركاب والراكبات أو بإخفائها بطرق متنوعة، رغم سريان قرار رئيس مجلس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية والمحاسبة على القيمة المضافة على المصنعية فقط.



وذكرت السلطات أنه تم تحرير 19 محضر ضبط في مبنى الركاب رقم (3) والصالة الموسمية، منها 10 محاضر في النصف الثاني من الشهر، و9 محاضر ضبط في مبنى الركاب رقم (2) منها 3 محاضر ضبط في النصف الثاني من الشهر، و9 محاضر ضبط في مبنى الركاب رقم (1) منها 4 محاضر في النصف الثاني من الشهر، وذلك في ظل متابعة مستمرة من رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري .