ندوات حول الإفتاء والتثقيف الفقهي بمساجد سيناء

نظمت مديرية أوقاف شمال سيناء ، بعد صلاة العشاء برنامج ندوات " فى الإفتاء والتثقيف الفقهي" ، تحت عنوان " حماية الشأن العام والمصلحة العامة " في مختلف مساجد المدن والقرى التابعة لوزارة الأوقاف ..حيث تم تنفيذ بمسجد أم القرى بالعريش، جاءت هذه الندوة ضمن عدد (48) ندوة أقامتها وزارة الأوقاف اليوم السبت على مستوى جميع المديريات الأقليمية، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير والتصدي للفكر المتطرف، وضمن نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي.



حاضر فى الندوة كل من:

الشيخ د/أحمد ابو القاسم ، إمام وخطيب مسجد المعلمين

الشيخ د/حمادة بشير محمد ، إمام وخطيب مسجد أم القرى.

الشيخ/ محمد سليمان عزام، إمام وخطيب مسجد النصر بالعريش.

دار حديث السادة العلماء المحاضرين حول:

بيان خطورة التصدي للحديث في الشأن العام والفتوى فيه بدون علم أو مؤهلات للفتوى أو الحديث،

كما أن الإسلام قد أعلى من شأن المصلحة العامة ، وقدمها على المصلحة الخاصة ، تخليصًا للنفس البشرية من شرور الأنانية المقيتة، وإذكاء لروح التكافل والتعاون وأسس العيش المشترك بين أبناء المجتمع.

كما وضع من الضوابط والسياجات الحصينة ما يحمي مصالح المجتمع العامة ويضمن الحفاظ على استقراره وسلامته وأمنه وأمانه العام والمجتمعي.

روح المسؤولية:

وقد أوصى المحاضرون، جمهور المسجد بضرورة التحلى بروح المسئولية الجماعية تجاه الوطن ومصالحه، وتقديم الأعم نفعًا على ما هو قاصر النفع أو محدود النفع، وهو ما يقتضيه ويتطلبه الفهم الصحيح والدقيق لفقه الأولويات.

