خطأ فادح.. وزير إسرائيلي يحذر من تغيير مسؤولين كبار في الجيش والحكومة

حذر وزير التعليم في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، يوآف كيش، صباح اليوم الأحد، من إجراء أي تغيير في كبار المسؤولين، سواء في جيش الاحتلال الإسرائيلي أو في حكومة بنيامين نتنياهو، واصفا ذلك بـ"الخطأ الفادح".

وقال كيش بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "هناك هدفين للحرب - تدمير حماس وعودة الأسرى الإسرائيلين".

وأضاف: في الوقت الحالي، كلا الهدفين يتقدمان معا. نحن بحاجة إلى إعادة حماس إلى أصعب مكان لها، لكي تتخلى عن الأسرى لديها".

وأوضح: "أن أي تغيير في كبار المسؤولين، سواء في الجيش الإسرائيلي أو في الحكومة، هو خطأ فادح. علينا أن نكسب المعركة. لقد بنينا الأفضل هناك".