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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة يوقع اتفاق تعاون مشترك مع شركة تانك أويل

صدى البلد

وقع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة اتفاق تعاون مشترك مع شركة تانك أويل بهدف دعم الشركات الأعضاء وتسهيل تعاملاتهم وتحاليل المنتجات الكيماوية ومطابقتها للأسواق المستوردة حول العالم.

وقال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس إن توقيع اتفاق تعاون مع شركة تانك أويل خطوة هامة لدعم الشركات المصرية في تسهيل نفاذية صادراتنا إلى كافة دول العالم وتوفير كافة خدمات التفتيش والفحص والمطابقة وإصدار الشهادات المختلفة بدقة وجودة.

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5.3مليار دولار صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال التسعة أشهر الأولي من 2023

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وقال أيمن التطاوي المدير التنفيذي لشركة تانك أويل أن توقيع هذا الاتفاق جاء لدعم اتجاه الدولة الاستراتيجي ولدعم الصادرات والمصدرين وزيادة مساهمة تصدير المنتجات غير البترولية في الناتج القومي المحلي.

وأوضح أن هدف الشركة هو تعزيز ورفع قدرات الشركات المصدرة للمنتجات الكيماوية والاسمدة عن طريق تلبية احتياجاتهم المتزايدة لتوفير خدمات التفتيش، المطابقة، التحاليل واصدار الشهادات، على اعلى مستوى من الحيادية والدقة والاحترافية والتي من خلالها يمكن الاستفادة من خبرة المجلس التصديرية للكيماويات وشبكته الواسعة، لتحقيق نمو مستدام وتحقيق أهدافنا الاستراتيجية بشكل أكثر فعالية.

وأشاد التطاوي بجهود المجلس التصديري للصناعات الكيمياوية والاسمدة والتزامهم المهني بإحداث تغيير إيجابي ومستدام في صناعة الكيمياويات والاسمدة وإعطاء الزخم والقوة اللازمين لهذه الشراكة لتحقيق نجاحات مشتركة بما يساهم في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠

 

 

المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة شركة تانك أويل الشركات المصرية

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