مفاجأة وراء ترك المعسكر.. إحالة أحمد فتوح التحقيق واتجاه لاستبعاده من المنتخب

أعلن الإعلامي إسلام صادق عن إحالة اللاعب أحمد فتوح للتحقيق واستبعاده من المنتخب.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك:"إحالة أحمد فتوح للتحقيق..واتجاه لاستبعاده من المنتخب.. ومباراة بيراميدز في كأس مصر وتوقيع اللاعب لـ"زد" وراء خروجه من معسكر الزمالك قبل مواجهة فريقه الجديد".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصرللموسم الماضي.

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من لقاء زد الأخير في مسابقة الدوري، تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في نصف نهائي كأس مصر.

وعقب انتهاء الفقرة البدنية أدى اللاعبون تدريبات فنية تحت إشراف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنيللفريق، وبعدها خاضت هذه المجموعة تقسيمة فنية في وسط الملعب، وحرص المدير الفني على توجيه اللاعبين خلالالتقسيمة ومنحهم بعض التعليمات الفنية.