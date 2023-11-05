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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مركز سقارة: تنفيذ دورة إعداد تقارير المتابعة والتقييم يستفيد منها 28 متدربا

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة،  اليوم الأحد، دورة تهيئة المحليات لتطبيق التحول الرقمي يبدأ باختبار DISC  وهو عبارة عن تقييم ذاتي للسمات الشخصية والسلوك ويحدد نقاط القوة ومناطق التطوير والتحسين في السمات والسلوك الشخصي للفرد، بالإضافة إلى تنمية مهارة الحزم، والتعرف علي سلوكيات الحزم، وكيفية وضع الأهداف والقيام بأنشطة تطبيقية علي وضع الأهداف، ومصفوفة ترتيب الأولويات، وكيفية تطبيق نظرية 80/20 والتي تعد واحدة من أكثر المفاهيم المفيدة لإدارة الحياة والوقت، وهي توضح أن 20 بالمائة من أنشطتك ستشكل 80 بالمائة من نتائجك، ثم يتم عمل نشاط تجريبي لوضع الأهداف وإدارة الموارد، كما يتم التعرف خلال الدورة بعملية حل المشكلات بشكل تحليلي وطرق حل المشكلات بطريقة إبداعية، بالإضافة إلى التعريف بأنواع قيادة التغيير ومستوياتها، وتختتم الدورة بنشاط حول نظريات عن إدارة التغيير ودراسة حالة.

 

وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنه سيتم تنفيذ دورة إعداد تقارير المتابعة والتقييم بإستخدام الإنفوجراف والباوربوينت، بالأسبوع الثالث عشر من الخطة التدريبية لمركز سقارة ويتم تنفيذها بالتعاون مع وحدة السياسات السكانية بالوزارة، ويستفيد منها 28 من المديرين والعاملين بوحدات السكان بالديوان العام والوحدات الفرعية، مشيراً إلى أن الدورة تستهدف رفع مستوى كوادر العاملين بوحدات مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية التي تعمل بالمحافظات في إعداد التقارير الخاصة بملفات متابعة مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، والذى تنفذه وحدات السكان بالمحافظات للإسراع في تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان، وتحسين خصائص السكان، والوقوف على أهم المشكلات التي تعترض قضية النمو السكاني المتزايد والذى يلتهم جهود التنمية، مؤكدًا حرص الوزارة على تحقيق العدالة الاجتماعية وسد فجوات التنمية، وتكثيف التوعية بمخاطر الزيادة السكانية.

 

وتابع وزير التنمية المحلية: دورة إعداد تقارير المتابعة والتقييم بإستخدام الإنفوجراف والباوربوينت تتناول استعراض مؤشرات المتابعة والتقييم لمحافظة أسوان وتقارير المتابعة والتقييم، وإعداد نموذج المتابعة والتقييم للمحافظات المشاركة في التدريب، والتعريف بفن الانفوجرافيك وأهمية استخدامه وما هي أنواعه وكيفية الحصول علي عناصر مساعدة في إنشاءه، والتعريف ببرنامج الباوربوينت والقوائم المساعدة في تصميم الانفوجراف وطرق الحفظ، وماهي مراحل تصميم الانفوجراف ويتم تنفيذ تطبيقات عملية علي ذلك، وتختتم الدورة بتصميم تقارير المتابعة والتقييم باستخدام نماذج انفوجرافية من خلال البيانات السكانية لكل محافظة مشاركة في التدريب، مشيرًا إلى دعمه الكامل لمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية الذى تشرف عليه وحدة السكان المركزية بالوزارة، وقال أن مركز سقارة ينفذ خلال الخطة التدريبية الحالية عدة دورات لبناء ورفع مهارات منسقي السكان بالمحافظات بمركز سقارة، لبناء كوادر سكانية قوية وفعالة تستطيع الوصول حتى مستوى القرية، وتكون قادرة على تحديد الاحتياجات السكانية، ورفع تقارير للسادة المحافظين لمتابعة الموقف السكاني بطريقة واضحة وعلمية .

مركز التنمية المحلية سقارة التحول الرقمي للقضية السكانية

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