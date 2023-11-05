كيونت تطلق فلتر HomePure Pi-Plus الجديد خلال فعاليات النسخة السادسة لأسبوع القاهرة للمياه

أطلقت شركة كيونت، المتخصصة في منتجات الصحة ونمط الحياة، والتي تعتمد على نموذج البيع المباشر لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات الحصرية، أحدث فلاتر نظام ترشيح المياه HomePure Pi-Plus ، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات النسخة السادسة من أسبوع القاهرة للمياه 2023، المُنعقد خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2023، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويعد فلتر HomePure Pi-plusتطوراً لنظام ترشيح المياه لدى شركة كيونت والذي يعمل بواسطة وحدة تصفية Pi-Plus ذات 9 مراحل جديدة، معززة بنسبة 15٪ من السيراميك، ليقدم حلاً شاملاً لتحسين جودة مياه الشرب، وذلك عبر إزالة 97.3٪ من الكلور و و 99.1٪من الصدأ والرواسب والمركبات العضوية المتطايرة والمواد الكيميائية التي تؤثر على الصحة ، هذا بجانب الطعم والروائح غير المرغوب فيها.

ويحتوي الفلتر على الرمال المرجانية من اليابان وهو ما يمد مياه الشرب بمصدر طبيعي للكالسيوم ويحسن جودتها. كما حاز الفلتر على شهادة من المنظمة الدولية للصحة العامة والسلامة "NSF International" هذا بجانب HomePure Nova ، الفلتر الأول و فائق الدقة الوحيدUF)) الذي حقق معايير NSF/ANSI 42, 53, 401 وقد حصل أيضاً على شهادة جمعية جودة المياه WQA و شهادة مختبرات المطابقة الكورية.(KCL)

وأعرب حسام الدين كامل، نائب المدير العام لشركة كيونت الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن سعادته وفخره بإطلاق الفلتر الجديد تزامنا مع مشاركة كيونت في فعاليات النسخة السادسة من أسبوع القاهرة للمياه 2023، وقال: "إن أحد أهم جهود كيونت في مجال الاستدامة هو إيمانها الكامل بتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة وهو إتاحة الحصول على المياه النظيفة لكافة الأشخاص، لذلك تحافظ كيونت على استمرار المشاركة في أهم الفعاليات والمنتديات الخاصة بمناقشة قضايا المياه ودعم كافة الجهود في هذا الشأن حيث يعتبر HomePure Pi-Plus دليلا لهذه الجهود المستمرة ".

من جانبه أشار الخبير الصيدلي الدكتور محمد فتحي إبراهيم فيما يتعلق بأهمية المياه الحيوي لوظائف الجسم البشري قائلا: 'الماء الحيوي مشابه للماء الذي يوجد في الكائنات الحية، حيث يلعب دورًا مهمًا في تنظيم وتحسين أداء مختلف الوظائف الهامة في جسم الإنسان ، مما يسمح للجسم بامتصاص الأكسجين والمعادن بشكل أفضل من جزيئات المياه ويتم استخدامه في الجسم بسرعة كمضاد للأكسدة ومزيل للسموم، ويدعم حماية وتجديد الجسم، ويعزز الصحة والعافية، ويقلل من التعرض للإصابة بالأمراض المختلفة، ويحسن مذاق مياه الشرب."

الجدير بالذكر إلى أن فعاليات النسخة السادسة من أسبوع القاهرة للمياه 2023 تهدف إلى مناقشة جميع القضايا المتعلقة بقطاع المياه، وأن هذه الفعاليات تضمنت العديد من الجلسات رفيعة المستوى والجلسات الفنية وورش العمل، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس حيث يلعب هذا الحدث السنوي دور هام في معالجة التحديات التي تواجه القطاع المائي الحاسمة، ملقيين الضوء على مشاركة كيونت الفعّالة في إمكانية الوصول للمياه النقية.