أحمد موسى: واجب على الجميع محاصرة إسرائيل وإخضاع سلاحها النووي للتفتيش

علق الإعلامي أحمد موسي علي استخدام إسرائيل للنووي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة والتغريدات تويتر.

وكتب موسي :"واجب علي الجميع إدانة هذه الدعوات وتحرك الدول العربية مع المجتمع الدولي لمحاصرة إسرائيل وإخضاع سلاحها النووي للتفتيش وعدم تركها وحيدة تهدد العالم العربي بسلاحها النووي وسط دعم دولي ومشاركة في إبادة الشعب الفلسطيني دون محاسبة إسرائيل علي جرائمها المتواصلة".

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد بارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي بعمليته البرية في غزة إلى 32 .

أفاد نبأ عاجل نقلته “العربية” أن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن صفارات إنذار تدوي في شمال إسرائيل الآن.

في سياق متصل، استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل في مُخيم "المغازي" وسط قطاع غزة.

في سياق مُتصل، أفادت مصادر بالقطاع بأن طائرات الاحتلال شنت غارات مُكثفة على أحياء غرب وشمال غزة، وألقت قنابل الفوسفور الأبيض المُحرّم دوليًا على تلك الأحياء، خاصة على مخيم "الشاطئ" غرب غزة.