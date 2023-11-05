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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنرال إسرائيلي سابق: سنخسر الحرب أمام حماس إذا حدث هذا الأمر

أرشيفية
أرشيفية

عبر اللواء احتياط عوزي ديان، نائب رئيس الأركان والرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، عن مخاوفه من فتح جبهة شمالية ضد إسرائيل، إلى جانب محاولة حكومة الاحتلال الإسرائيلية إعادة الأسرى من حماس على حساب العملية البرية في غزة.

وخلال مقابلة مع صحيفة "معاريف" العبرية، قال ديان: "نحن في مرحلة حرجة للغاية من هذه الحرب. في الواقع في نهاية البداية، هذه هي المرحلة الرئيسية الآن. أعتقد أن دخول قطاع غزة كان الشيء الصحيح. لأنه لا يوجد طريق آخر لتحقيق أهداف هذه الحرب".

وأضاف: "لتحقيق الانتصار هناك هدفان - انهيار حماس وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين. وأنا لا أتفق مع الموقف القائل بأن هناك تناقضا في هذا".

وأوضح: "على كل قائد، في كل حرب، وفي كل عملية، أن يحقق المهمة، وعليه أيضًا أن يحمي حياة جنوده، وهذا يمكن تقديمه على أنه تناقض".

وتابع: "أعتقد أن الدخول إلى غزة يسمح لحماس بالانهيار ويدفعنا أيضا إلى إمكانية إطلاق سراح الأسرى".

وأكد: "إذا قلنا أولا وقبل كل شيء نريد إطلاق سراح الأسرى، فإن ذلك سيقودنا إلى وضع حيث من المستحيل انهيار حماس. حماس ليست غبية، وسوف تجعل مثل هذه الشروط ومثل هذه الشروط جدول زمني لن يسمح بانهيارها في النهاية".

وأشار إلى أن "حياة الأسرى معرضة لخطر كبير جدًا سواء الآن أو دون دخول غزة".

واستطرد: "هناك خطر كامن في هذا وعليك التفكير فيه، يجب أن تكون مخاطرة محسوبة. لكنها بالفعل مخاطرة في النهاية، والأكثر من ذلك أننا لا نعرف بالضبط عن وضعهم".

واختتم: "إن جر الأسرى إلى المفاوضات اليوم هو خسارة واضحة لإسرائيل في هذه الحرب ولن يؤدي بالضرورة إلى إطلاق سراحهم أيضا. من ناحية، لا أعتقد أنه من الضروري إيقاف زخم مثل هذه الخطوة القتالية. ومن ناحية أخرى، إذا كنت من بين صناع القرار، فعليك أن تأخذ في الاعتبار كل ما يأتي جدول الأعمال".

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