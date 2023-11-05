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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزراء الصحة العرب يطالبون بتوفير الدعم الطبي والإنساني وحماية المستشفيات في غزة

السفيرة هيفاء أبو
السفيرة هيفاء أبو غزالة

قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، إن مجلس وزراء الصحة العرب عقد دورة غير عادية عبر الاتصال المرئي، يوم الخميس الماضي، برئاسة وزير الصحة الجزائري، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الصحة العرب، بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، لبحث الموضوعات الصحية المقرر رفعها إلى القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية القادمة في موريتانيا.

 كما استمع المجلس إلى مداخلة وزيرة الصحة بدولة فلسطين، ووزراء الصحة العرب حول التداعيات الصحية الخطرة في قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية، وللتشاور والتنسيق حول سبل فتح ممرات أمنة مستدامة لعبور المساعدات الصحية والإنسانية العاجلة إلى الشعب الفلسطيني.

وأصدر المجلس بيانا حول الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة تضمن: إدانة جرائم الحرب والمجازر الوحشية المستمرة في قطاع غزة، والتي أسفرت عن سقوط ما يزيد عن 8720 شهيد وأكثر من 22 ألف جريح غالبيتهم من الأطفال والنساء والمسنين بنسبة 73%، وتدمير أكثر من 177.781 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى مئات المفقودين.

وأكد المجلس على ضرورة الوقف الفوري للحرب على قطاع غزة، والتحذير من التداعيات الإنسانية والصحية الكارثية مع استمرار هذه الإبادة الجماعية واستمرار الهجمات التي تستهدف الفلسطينيين في محيط المراكز العلاجية والمستشفيات، وكذلك الفرق الطبية وأماكن الإيواء التي يلجئون إليها هربا من القصف الإسرائيلي المتواصل، واستهداف المباني السكنية للمدنيين وتدمير البنية التحتية الأساسية وفرض قيود على مقومات ومواد الحياة الأساسية من المياه وإدخال الأدوية والكهرباء والوقود الذي يؤدى إلى وقوع خسائر كارثية بالأرواح في صفوف المدنيين.

وطالب المجلس المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لوقف هذه المجازر الوحشية وفتح ممرات إنسانية أمنة ومستدامة لضمان نفاذ وتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، للتخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إعمالا واحتراما لقواعد القانون الدولي الإنساني، والكف عن الكيل بمكيالين والضغط على القوى القائمة بالاحتلال لرفع الحصار عن قطاع غزة، وحماية المدنيين والفرق الصحية والمنشآت الصحية ومراكز الإيواء ودور العبادة، والسماح بشكل فوري وعاجل بإدخال الوقود للمستشفيات والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف.

وأوضحت السفيرة هيفاء أبو غزالة، أن البيان تضمن تكليف المجلس كل من رئيس الدورة الحالية للمجلس الجمهورية الجزائرية ورئيس المكتب التنفيذي جمهورية مصر العربية، بمخاطبة الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية لتكثيف جهوده من أجل تقديم كافة أشكال الدعم الطبي والإنساني إلى وزارة الصحة بدولة فلسطين، والعمل على حماية المستشفيات والطواقم الصحية في قطاع غزة، وتكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بمتابعة الاحتياجات العاجلة مع وزارة الصحة بدولة فلسطين وإبلاغ وزارات الصحة العربية بها بشكل دائم والعمل على التوصيل الفوري والأمن للإمدادات الطبية والوقود والمياه النظيفة والأغذية وغيرها.

وأوضحت السفيرة الدكتورة هيفاء، أن المجلس وافق على إحالة أربعة مواضيع صحية إلى القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة المقرر انعقادها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، وهي: الاستراتيجية العربية لتطوير الصحة المدرسية والجامعية التي تقدمت بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة المغربية اهتماما بصحة الأطفال والشباب والمراهقين البدنية والنفسية في المدارس والجامعات من أجل خلق أجبال تتمتع بالصحة والرفاه، تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة 2030، والاستثمار في الموارد البشرية الصحية التي تقدمت به وزارة الصحة بدولة فلسطين، كون توفير هذه الموارد المتخصصة والمؤهلة هو متطلب رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشمولي والنهوض بالقطاع الصحي وتقديم خدمات صحية أفضل للمواطن العربي، وكذلك زيادة الإنفاق المادي على القطاع الصحي الذي تقدمت به وزارة الصحة بجمهورية العراق والموافقة على إحالة الاستراتيجية العربية لموازنة صديقة للصحة إلى القمة العربية التنموية القادمة، كذلك إعداد استراتيجية عربية لدعم وتعزيز الصحة النفسية بالتنسيق مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وبرنامج الأمم المتحدة للسكان للدول العربية.

كما أحيط المجلس علما بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن إنشاء الوكالة العربية للدواء التي قدمها ممثل وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية.

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية الجمهورية الجزائرية الشعب الفلسطيني الشؤون الاجتماعية القمة العربية التنموية القمة العربية التنموية الإقتصادية

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