عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس زراعة الشيوخ: الأمن الغذائي أهم تحدي يواجه العالم بسبب التغييرات المناخية

عبد السلام الجبلى،
عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ

أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية الدراسة المعروضة على المجلس اليوم بشأن التنمية الاقتصادية ومصادر الطاقة، لاسيما وأنها تتعلق بأهم ظاهرة يواجهها العالم حاليا، وهى ظاهرة التغييرات المناخية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت بشأن  التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة “ ضريبة الكربون -  أسوق الكربون”.

ورأى الجبلى، أن الأهم فى تحديات تلك الظاهرة ليس الكربون وتكلفة الحد من انبعاثاته، بقدر أن التحديات الأهم التى تواجه العالم، هى الأمن الغذائى، نظرا لتأثير ظاهرة التغييرات المناخية على الأمن الغذائى بشكل مباشر، وهو ما يتطلب سرعة اتخاذ إجراءات و سرعة تنفيذها.

وأشار الجبلى، إلى أهمية إلزام المشروعات الجديدة ، بضرورة توافر الشروط البيئية بها كخطوة للحد من آثار التغييرات المناخية، وكذلك لتحقيق الأمن الغذائى.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلى الدور المصرى الرائد فى مواجهة ظاهرة التغييرات المناخية، مؤكدا أن مصر كانت فى مقدمة الدول التى تبنت مواجهة الظاهرة ونجحت فى استضافة قمة المناخ العالمية العام الماضى، والتى شهدت الاتفاق على عدد من القرارات والاجراءات الهامة التى تساعد على الحد من الظاهرة، بالإضافة إلى جهودها المحلية فى مشروعات الاقتصاد الأخضر.

المهندس عبد السلام الجبلي ظاهرة التغييرات المناخية التنمية الاقتصادية مصادر الطاقة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه كاملة| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

انتقام السماء| إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا.. والنيران تلتهم قاعدة نفطية للجيش الأمريكي

الصعايدة يودعون رمسيس.. حكاية أضخم محطة قطارات في مصر| الافتتاح اليوم

مفاجأة غير سعيدة تنتظر تجار الدولار في السوق السوداء

سعر الذهب اليوم 5-11-2023 في محلات الصاغة

عاجل|مصر ترفض إجلاء رعايا أجانب بعد رفض إسرائيل نقل جرحى من مستشفيات غزة

أسعار تذاكر المترو والقطارات والنقل العام الآن بعد زيادة البنزين|مفاجأة سارة

ترشيحاتنا

برلماني: مصر تواصل دورها المحوري في حل الأزمة الفلسطينية

زيادة أسعار البنزين.. فوائد تحويل سياراتك للعمل بالغاز

أخطر لحظات بتاريخ المنظمة| صحيفة أمريكية: "الأمم المتحدة" تعيش فوضى وخراب غير مسبوقة.. والسبب حرب غزة

ماذا يحدث داخل أمريكا.. غضب كبير في الخارجية والبيت الأبيض من بايدن

رقم صادم .. الصحة الفلسطينية تعلن حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة

رئيس الأعلى للقضاء يهدي درع المجلس للنيابة الإدارية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليست كوميديا سوداء.. مقطع فيديو لمسعفين من غزة يثير الجدل.. شاهد

تفاصيل اجتماع نص الليل في الزمالك| توقيت رحيل اوسوريو ومن البديل

الفرعون ضد البلدوزر.. محمد صلاح يطارد هالاند على أكثر من لقب

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

فيديو

غضب عربي.. ابن كيم كارداشيان يتنكر في هيئة أطفال غزة.. فيديوجراف

من عمق الألم ينشرون الفرحة.. مقطع فيديو لمجموعة أطفال فلسطينيين داخل مدرسة

أنا بشرف بلدي.. بيومي فؤاد يوجه رسالة نارية لـ محمد سلام

رجال بأجساد الصغار.. مقطع فيديو مؤثر لطفل فلسطيني يروي ما حدث لمنزله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ