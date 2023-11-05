مهيب عبدالهادي يكشف مصير أحمد فتوح مع الزمالك في الفترة المقبلة

كشف الإعلامي مهيب عبد العادي عن مصير أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الفترة المقبلة وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب مهيب عبد الهادي:"جلسة تمت في الساعات الماضية بأحد الكافيهات خارج النادي بين إدارة الزمالك وفتوح لحسم مصيره.. اللاعب أكد خلال الجلسة توقيعه شيكات على نفسه ب١٣ مليون جنيه وأنه مهدد بالحبس وضرورة صرف مستحقاته في أسرع وقت".

وأكمل :"فتوح أكد للإدارة أن الأولوية بالنسبة له التجديد للزمالك ومستعد للاعتذار عما بدر منه".

في سياق متصل كشف عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، عن إخطار الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعدم المشاركة في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت صباح اليوم، الأحد، استعدادا لمباراة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي كأس مصر.

وقال مدير الكرة إنه تم إخطار اللاعبين بعدم المشاركة في المران انتظارا لقرار إدارة الزمالك خلال اجتماع المجلس المقرر له مساء اليوم بشأن الثلاثي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.